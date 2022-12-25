В Австрии лавина сошла на группу лыжников: под завалами ищут около 10 человек

В горнолыжном районе Лех-Цурс на западе Австрии сошла лавина. Сообщается, что под завалами находятся около десяти лыжников, начата спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
Сообщается, что одного человека удалось спасти с ранениями. Продолжается спасательная операция с привлечением вертолетов и лавинных поисковых собак.
Лавина сошла сегодня, около 15:00 в районе горы Триткопф. Вскоре после этого в конус лавины вылетели несколько вертолетов, в том числе три из Тироля, и несколько поисковых групп. По предварительной информации, в операции задействовано более 100 человек.
"Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта", – заявили в муниципалитете Лех. Спасатели запросили руководство муниципалитета предоставить им прожекторы, чтобы поиски можно было продолжать в темноте. В течение недели эксперты несколько раз предупреждали о сложной лавинной ситуации в горах Австрии.
Ранее мы писали, что в Закарпатской области сошла лавина, которая сопровождалась обрушением горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.
Также сообщалось, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 16 декабря была значительная лавинная опасность.
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