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В Австрии лавина сошла на группу лыжников: под завалами ищут около 10 человек

Фото: в Австрии сошла лавина, около 10 человек оказались под завалами (dsns.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В горнолыжном районе Лех-Цурс на западе Австрии сошла лавина. Сообщается, что под завалами находятся около десяти лыжников, начата спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Сообщается, что одного человека удалось спасти с ранениями. Продолжается спасательная операция с привлечением вертолетов и лавинных поисковых собак.

Лавина сошла сегодня, около 15:00 в районе горы Триткопф. Вскоре после этого в конус лавины вылетели несколько вертолетов, в том числе три из Тироля, и несколько поисковых групп. По предварительной информации, в операции задействовано более 100 человек.

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта", – заявили в муниципалитете Лех. Спасатели запросили руководство муниципалитета предоставить им прожекторы, чтобы поиски можно было продолжать в темноте. В течение недели эксперты несколько раз предупреждали о сложной лавинной ситуации в горах Австрии.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области сошла лавина, которая сопровождалась обрушением горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.

Также сообщалось, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 16 декабря была значительная лавинная опасность.

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