На Закарпатті через лавину посипалася гора, постраждали будинки

У Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в мережі, зняте очевидцями.

Надзвичайна подія сталася у Нересницькій громаді у Тячівському районі у суботу, 17 грудня.

Наразі невідомо, чи постраждалі в результаті обвалення на горі.

Також немає даних, скільки саме будинків накрили каміння, та ступінь їх пошкодження.

Попереджаємо, на кадрах звучить ненормативна лексика!

Відео: обвалення гірської маси при сходженні лавини у Нересницькій громаді на Закарпатті

Додамо, що рятувальники попереджали про значну сніголавинну небезпеку (III рівень) протягом цих вихідних на високогір'ї східної частини Закарпатської області та закликали громадян утриматися від походу в гори.