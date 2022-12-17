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На Закарпатті через лавину посипалася гора, постраждали будинки

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Закарпатська область, Субота 17 грудня 2022 23:32
На Закарпатті через лавину посипалася гора, постраждали будинки Фото: на Закарпатті стався обвал на горі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в мережі, зняте очевидцями.

Надзвичайна подія сталася у Нересницькій громаді у Тячівському районі у суботу, 17 грудня.

Наразі невідомо, чи постраждалі в результаті обвалення на горі.

Також немає даних, скільки саме будинків накрили каміння, та ступінь їх пошкодження.

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Відео: обвалення гірської маси при сходженні лавини у Нересницькій громаді на Закарпатті

Додамо, що рятувальники попереджали про значну сніголавинну небезпеку (III рівень) протягом цих вихідних на високогір'ї східної частини Закарпатської області та закликали громадян утриматися від походу в гори.

Нагадаємо, цього тижня в Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води в річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.

Також повідомлялося, що на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 16 грудня була значна лавинна небезпека.

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