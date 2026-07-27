В Австрії хочуть збільшити термін військової служби через війну в Україні

Уряд Австрії планує збільшити термін військової служби з 6 до 9 місяців, щоб адаптуватися до ситуації, що змінилася у сфері безпеки у зв'язку з війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, протягом десятиліть нейтральні ЗС Австрії служили здебільшого як сили цивільного захисту, надаючи допомогу службам екстреної допомоги під час стихійних лих.

Серед таких стихійних лих – це повені чи пожежі. Ще одним варіантом могло бути патрулювання для перехоплення нелегальних мігрантів. Тобто армія переважно була призначена для цього, а не для зупинення просування іноземних військ.

На фоні цього зараз у країні переглядають питання у сфері безпеки.

"За останні роки, місяці та тижні ситуація з безпекою кардинально змінилася. Мрія про міцний світ у Європі зруйнована, принаймні після початку російської агресії проти України", - заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер на прес-конференції у військових казармах недалеко від Зальцбурга.

За його словами, окрім інших загроз, з'явились і нові, включаючи гібридні атаки та кібервійну.

"Ці події ясно показують, що Австрія має більшою мірою взяти на себе відповідальність за власні можливості щодо самозабезпечення та захисту населення", - додав канцлер.

На даний момент австрійські юнаки та чоловіки, як правило, приблизно у віці 18 років, мають вибір між військовою службою та дев'ятимісячною громадянською альтернативою, в рамках якої вони зазвичай працюють у службі швидкої допомоги або в будинках для людей похилого віку.

Уряд, у свою чергу, заявив, що планує надати можливість добровільно продовжити так звану цивільну службу на два місяці.

Крім цього, планується перехід на резервістську модель військової служби, за якої призовники мають пройти повторні навчання протягом 10 років після початку служби. Для того, щоб підвищити привабливість військової служби, у країні планують пільги, такі як додаткові вихідні та майже дворазове збільшення заробітної плати до 1000 євро на місяць.

Однак для внесення цих змін потрібно ухвалити закон двома третинами голосів, для чого уряду потрібна підтримка опозиційної партії "Зелені" або вкрай правої Австрійської партії свободи.