В Австрии хотят увеличить срок военной службы из-за войны в Украине

Правительство Австрии планирует увеличить срок военной службы с 6 до 9 месяцев, чтобы адаптироваться к изменившейся ситуации в сфере безопасности в связи с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, на протяжении десятилетий нейтральные ВС Австрии служили в основном в качестве сил гражданской защиты, оказывая помощь службам экстренной помощи во время стихийных бедствий.

Среди таких стихийных бедствий - это наводнения либо пожары. Еще одним вариантом могло быть патрулирование для перехвата нелегальных мигрантов. То есть армия в основном была предназначена для этого, а не для остановки продвижения иностранных войск.

На этом фоне в сейчас в стране пересматривают вопрос в свете безопасности.

"За последние годы, месяцы и недели ситуация с безопасностью кардинально изменилась. Мечта о прочном мире в Европе рухнула, по крайней мере, после начала российской агрессии против Украины", - заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер на пресс-конференции в военных казармах недалеко от Зальцбурга.

По его словам, помимо прочих угроз, появились и новые, включая гибридные атаки и кибервойну.

"Эти события ясно показывают, что Австрия должна в большей степени взять на себя ответственность за собственные возможности в плане самообеспечения и защиты населения", - добавил канцлер.

На данный момент австрийские юноши и мужчины, как правило, примерно в возрасте 18 лет, имеют выбор между военной службой и девятимесячной гражданской альтернативой, в рамках которой они обычно работают в службе скорой помощи или в домах престарелых.

Правительство в свою очередь заявило, что планирует предоставить возможность добровольно продлить так называемую гражданскую службу на два месяца.

Помимо этого, планируется переход на резервистскую модель военной службы, при которой призывники должны пройти повторные учения в течение 10 лет после начала службы. Для того, чтобы повысить привлекательность военной службы, в стране планируют льготы, такие как дополнительные выходные и почти двукратное увеличение заработной платы до 1000 евро в месяц.

Однако для внесения этих изменений потребуется принять закон двумя третями голосов, для чего правительству необходима поддержка оппозиционной партии "Зеленые" или крайне правой Австрийской партии свободы.