В Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту

В Австрії виявили щурячу отруту в дитячому харчуванні HiPP - продукцію відкликали з магазинів, а влада перевіряє можливе зовнішнє втручання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Інцидент стався після звернення покупця, який повідомив про підозрілий продукт. Лабораторний аналіз підтвердив наявність токсичної речовини у банці дитячого харчування з морквою та картоплею.
Після цього продукцію вилучили з понад тисячі супермаркетів мережі Spar в Австрії.
У поліції зазначили, що небезпечні банки можна розпізнати за кількома ознаками: наклейкою з червоним колом на дні, пошкодженою або вже відкритою кришкою, відсутністю захисної пломби чи незвичайним запахом.
Попередні лабораторні дослідження подібних банок, вилучених у Чехії та Словаччині, також показали наявність токсичної речовини.
Водночас австрійські правоохоронці повідомили, що про ризики стало відомо після розслідувань у Німеччині.
У компанії HiPP заявили, що не виключають зовнішнього втручання.
"За нашими поточними даними, ця критична ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням, яке зачіпає канал дистрибуції Spar Austria", - зазначили в компанії.
Також виробник попередив, що споживання вмісту таких банок може становити загрозу для життя.
