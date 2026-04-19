Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту

16:00 19.04.2026 Нд
2 хв
Поліція розповіла, як розпізнати банку з отруєним пюре
aimg Марія Науменко
Фото: у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту (Getty Images)

В Австрії виявили щурячу отруту в дитячому харчуванні HiPP - продукцію відкликали з магазинів, а влада перевіряє можливе зовнішнє втручання.

Інцидент стався після звернення покупця, який повідомив про підозрілий продукт. Лабораторний аналіз підтвердив наявність токсичної речовини у банці дитячого харчування з морквою та картоплею.

Після цього продукцію вилучили з понад тисячі супермаркетів мережі Spar в Австрії.

Як розпізнати підробку?

У поліції зазначили, що небезпечні банки можна розпізнати за кількома ознаками: наклейкою з червоним колом на дні, пошкодженою або вже відкритою кришкою, відсутністю захисної пломби чи незвичайним запахом.

Попередні лабораторні дослідження подібних банок, вилучених у Чехії та Словаччині, також показали наявність токсичної речовини.

Водночас австрійські правоохоронці повідомили, що про ризики стало відомо після розслідувань у Німеччині.

Реакція HiPP

У компанії HiPP заявили, що не виключають зовнішнього втручання.

"За нашими поточними даними, ця критична ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням, яке зачіпає канал дистрибуції Spar Austria", - зазначили в компанії.

Також виробник попередив, що споживання вмісту таких банок може становити загрозу для життя.

Окремо в Європі посилюється дискусія щодо захисту дітей від впливу соціальних мереж. У низці країн розглядають можливість обмеження доступу неповнолітніх до таких платформ.

Зокрема, відповідні ініціативи перебувають на стадії підготовки або парламентського розгляду в Словенії, Польщі, Австрії та Франції.

Водночас у Греції планують запровадити заборону для дітей до 15 років із 1 січня 2027 року. Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Афіни прагнуть не лише ухвалити власний закон, а й стимулювати подібні рішення на рівні всього Євросоюзу.

