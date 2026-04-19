В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

В Австрии обнаружили крысиный яд в детском питании HiPP - продукцию отозвали из магазинов, а власти проверяют возможное внешнее вмешательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Инцидент произошел после обращения покупателя, который сообщил о подозрительном продукте. Лабораторный анализ подтвердил наличие токсичного вещества в банке детского питания с морковью и картофелем.
После этого продукцию изъяли из более тысячи супермаркетов сети Spar в Австрии.
В полиции отметили, что опасные банки можно распознать по нескольким признакам: наклейкой с красным кругом на дне, поврежденной или уже открытой крышкой, отсутствием защитной пломбы или необычным запахом.
Предварительные лабораторные исследования подобных банок, изъятых в Чехии и Словакии, также показали наличие токсичного вещества.
В то же время австрийские правоохранители сообщили, что о рисках стало известно после расследований в Германии.
В компании HiPP заявили, что не исключают внешнего вмешательства.
"По нашим текущим данным, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое затрагивает канал дистрибуции Spar Austria", - отметили в компании.
Также производитель предупредил, что потребление содержимого таких банок может представлять угрозу для жизни.
Отдельно в Европе усиливается дискуссия по защите детей от влияния социальных сетей. В ряде стран рассматривают возможность ограничения доступа несовершеннолетних к таким платформам.
В частности, соответствующие инициативы находятся на стадии подготовки или парламентского рассмотрения в Словении, Польше, Австрии и Франции.
В то же время в Греции планируют ввести запрет для детей до 15 лет с 1 января 2027 года. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Афины стремятся не только принять собственный закон, но и стимулировать подобные решения на уровне всего Евросоюза.