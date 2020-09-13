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Австрия заявила о второй волне COVID-19

Австрия, Воскресенье 13 сентября 2020 14:41
Австрия заявила о второй волне COVID-19
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Автор: Максим Зайченко

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны коронавирусных инфекций. Число случаев COVID-19 в Австрии растет вместе с другими странами Евросоюза.

Об этом пишет RTE.

Так, с пятницы по субботу Австрия сообщила о 869 новых случаях заболевания - более половины из них в столице Вене. В стране проживает 9 миллионов человек.

"То, что мы переживаем, - это начало второй волны. Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 тысячу заболевших в сутки", - сказал Курц.

Он также призывал население придерживаться противоэпидемических мер и сокращать социальные контакты.

Напомним, ранее в Австрии из-за увеличения числа заражений коронавирусом ввели масочный режим в магазинах и школах.

Кроме этого, с 22 июля в Австрии ввели масочный режим общественных местах.

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