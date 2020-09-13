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Австрія заявила про другу хвилю COVID-19

Австрія, Неділя 13 вересня 2020 14:41
Австрія заявила про другу хвилю COVID-19
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Автор: Максим Зайченко

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна переживає початок другої хвилі коронавірусних інфекцій. Число випадків COVID-19 в Австрії росте разом з іншими країнами Євросоюзу.

Про це пише RTE.

Так, з п'ятниці по суботу Австрія повідомила про 869 нових випадків захворювання - понад половину з них у столиці Відні. У країні проживає 9 мільйонів осіб.

"Те, що ми переживаємо, - це початок другої хвилі. Два тижні тому було близько 350 нових випадків зараження на добу, вчора було понад 850. Особливо драматична ситуація складається у Відні, де було відмічено 50% всіх нових інфікованих в Австрії. Скоро ми досягнемо позначки в 1 тисячу хворих в добу", - сказав Курц.

Він також закликав населення дотримуватися протиепідемічних заходів та скорочувати соціальні контакти.

Нагадаємо, раніше в Австрії з-за збільшення кількості заражень коронавірусом ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім цього, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.

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