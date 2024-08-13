Австрія заявила про "величезний ризик" збою постачання російського газу

Австрія переконана, що є величезний ризик припинення постачання газу з Росії. Це загрожує наслідками для країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Міненерго Австрії заявило в коментарі Bloomberg .

При цьому влада Австрії зобов'язалася до кінця 2027 року припинити імпорт російського газу в рамках трансформації енергетичної системи країни. Відповідну дорожню карту можуть представити перед виборами, які відбудуться 29 вересня.

Як нагадує Bloomberg, згідно з австрійським урядовим звітом, країна може покрити свої потреби в імпорті газу за рахунок пропускної спроможності трубопроводів з Італії та Німеччини.

Там уточнили, що Австрії необхідно якнайшвидше перестати залежати від постачання російського газу.

"Поки існує залежність від поставок російського газу, існує величезний ризик збою поставок з далекосяжними наслідками", - підкреслили у відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. Зокрема, вони взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться поблизу кордону.

Після цього росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито захотіла перекрити транзит російського газу.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, Україна могла б і раніше перекрити вентиль на своїй ГТС, якщо б цього захотіла.

При цьому, за його словами, унеможливлювати те, що Росія сама перекриє транзит газу, не можна.

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