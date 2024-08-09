ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи може РФ припинити транзит газу через Україну після чуток про "Суджу": думка експерта

П'ятниця 09 серпня 2024 18:25
UA EN RU
Чи може РФ припинити транзит газу через Україну після чуток про "Суджу": думка експерта Ілюстративне фото: Росія може припинити транзит газу через Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Омельченко

Не можна виключати можливості того, що Росія достроково припинить транзит газу через Україну після чуток про втрату контролю РФ над газовимірювальною станцією (ГВС) "Суджа".

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Він зазначив, що вважає спекуляціями чутки про плани "невідомих збройних формувань", що зайшли до Курської області, перекрити вентиль на станції "Суджа".

"Для чого це робити, якщо Україна могла б і раніше за бажання перекрити вентиль на своїй ГТС? На прохання європейців вона цього не робила, оскільки деякі партнери не змогли одразу забезпечити диверсифікацію постачання газу", - уточнив Омельченко.

У свою чергу, "Газпрому", за словами експерта, вкрай невигідно припиняти постачання газу через Україну до європейських країн.

"Втрата маршруту постачання через Україну до Словаччини, Чехії та Австрії позбавить "Газпром" близько 6 млрд євро. І ситуація стане абсолютно катастрофічною: доведеться зупиняти видобуток, заморожувати свердловини, а це великі економічні втрати", - пояснив він.

Таким чином, як підкреслив Омельченко, Росія має лише два варіанти - припинити експорт і втратити величезні кошти або продовжити постачання.

Експерт припустив, що РФ може скоротити перекачування газу, а також звинувачуватиме Україну в перекритті вентиля на ГВС "Суджа".

"Щоб Європа натиснула, щоб операція в Курській області припинилася. Думаю, така ІПСО може бути розіграна Кремлем", - розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, вже кілька днів у Курській області тривають активні бойові дії. Росія стверджує, що українські військовослужбовці "прорвали" кордон. У свою чергу, Україна офіційно цю інформацію не підтверджувала.

Ще вчора видання Washington Post писало, що українські захисники нібито взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" поблизу кордону.

Більш детально про ситуацію навколо російської ГВС - у матеріалі РБК-Україна .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Суджа Транзит газу Війна в Україні
NEWS
Курський прорив. Чим важливий "газовий вентиль" РФ у Суджі та чи згущуються хмари над АЕС
Курський прорив. Чим важливий "газовий вентиль" РФ у Суджі та чи згущуються хмари над АЕС
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців