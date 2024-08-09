Чи може РФ припинити транзит газу через Україну після чуток про "Суджу": думка експерта

Не можна виключати можливості того, що Росія достроково припинить транзит газу через Україну після чуток про втрату контролю РФ над газовимірювальною станцією (ГВС) "Суджа".

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Він зазначив, що вважає спекуляціями чутки про плани "невідомих збройних формувань", що зайшли до Курської області, перекрити вентиль на станції "Суджа".

"Для чого це робити, якщо Україна могла б і раніше за бажання перекрити вентиль на своїй ГТС? На прохання європейців вона цього не робила, оскільки деякі партнери не змогли одразу забезпечити диверсифікацію постачання газу", - уточнив Омельченко.

У свою чергу, "Газпрому", за словами експерта, вкрай невигідно припиняти постачання газу через Україну до європейських країн.

"Втрата маршруту постачання через Україну до Словаччини, Чехії та Австрії позбавить "Газпром" близько 6 млрд євро. І ситуація стане абсолютно катастрофічною: доведеться зупиняти видобуток, заморожувати свердловини, а це великі економічні втрати", - пояснив він.

Таким чином, як підкреслив Омельченко, Росія має лише два варіанти - припинити експорт і втратити величезні кошти або продовжити постачання.

Експерт припустив, що РФ може скоротити перекачування газу, а також звинувачуватиме Україну в перекритті вентиля на ГВС "Суджа".

"Щоб Європа натиснула, щоб операція в Курській області припинилася. Думаю, така ІПСО може бути розіграна Кремлем", - розповів він.