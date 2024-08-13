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Австрия заявила об "огромном риске" сбоя поставок российского газа

Вена, Вторник 13 августа 2024 18:31
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Австрия заявила об "огромном риске" сбоя поставок российского газа Иллюстративное фото: в Австрии обеспокоены возможным сбоем в поставках газа из РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Австрия убеждена в том, что есть огромный риск прекращения поставок газа из России. Это угрожает последствиями для страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Минэнерго Австрии заявило в комментарии Bloomberg.

"Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что Австрии необходимо как можно скорее перестать зависеть от поставок российского газа.

Как напоминает Bloomberg, согласно австрийскому правительственному отчету, страна может покрыть свои потребности в импорте газа за счет пропускной способности трубопроводов из Италии и Германии.

При этом власти Австрии обязались до конца 2027 года прекратить импорт российского газа в рамках трансформации энергетической системы страны. Соответствующую дорожную карту могут представить перед выборами, которые пройдут 29 сентября.

Что предшествовало

Напомним, недавно украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В частности, они взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

После этого россияне начали распространять фейки о том, что Украина якобы захотела перекрыть транзит российского газа.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, Украина могла бы и раньше перекрыть вентиль на своей ГТС, если бы этого захотела.

При этом, по его словам, исключать вероятность того, что Россия сама перекроет транзит газа, нельзя.

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