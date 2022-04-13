Австрия заявила о невозможности отказаться от российского газа "прямо сейчас"

"Австрия не одинока с этим аргументом против газового эмбарго", - сказал Нехаммер.

При этом канцлер заявил, что Австрия "твердо стоит на стороне" стран Евросоюза в вопросе санкций против России. Однако, по его словам, ограничения должны навредить Москве больше, чем ЕС.

"Нефть уже сейчас обсуждается в Еврокомиссии и в Совете ЕС. Газовый вопрос отдельный, знаете ли, это не только позиция Австрии, это и позиция Германии, Венгрии или Болгарии, например, потому что мы зависим от газа", - уточнил канцлер.

На вопрос о том, может ли газовое эмбарго расколоть Евросоюз, Нехаммер сказал, что не верит в это. "Мы примем решение о дополнительных санкциях против России, потому что хотим показать, что в Евросоюзе есть единство, что эта война (в Украине - ред.) должна закончиться", - добавил он.