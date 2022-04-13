Австрія заявила про неможливість відмовитися від російського газу "прямо зараз"

"Австрія не самотня з цим аргументом проти газового ембарго", - сказав Нехаммер.

При цьому канцлер заявив, що Австрія "твердо стоїть на боці" країн Євросоюзу в питанні санкцій проти Росії. Однак, за його словами, обмеження повинні нашкодити Москві більше, ніж ЄС.

"НАФТА вже зараз обговорюється в Єврокомісії і в Раді ЄС. Газове питання окреме, знаєте, це не тільки позиція Австрії, це і позиція Німеччини, Угорщини чи Болгарії, наприклад, тому що ми залежимо від газу", - уточнив канцлер.

На питання про те, чи може газове ембарго розколоти Євросоюз, Нехаммер сказав, що не вірить в це. "Ми приймемо рішення про додаткові санкції проти Росії, тому що хочемо показати, що в Євросоюзі є єдність, що ця війна (в Україні - ред.) повинна закінчитися", - додав він.