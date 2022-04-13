Австрия заявила о невозможности отказаться от российского газа "прямо сейчас"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не может отказаться от российского газа "прямо сейчас". Он добавил, что санкции против России должны наносить Москве больший ущерб, чем Евросоюзу.

"Австрия не одинока с этим аргументом против газового эмбарго", - сказал Нехаммер.

При этом канцлер заявил, что Австрия "твердо стоит на стороне" стран Евросоюза в вопросе санкций против России. Однако, по его словам, ограничения должны навредить Москве больше, чем ЕС.

"Нефть уже сейчас обсуждается в Еврокомиссии и в Совете ЕС. Газовый вопрос отдельный, знаете ли, это не только позиция Австрии, это и позиция Германии, Венгрии или Болгарии, например, потому что мы зависим от газа", - уточнил канцлер.

На вопрос о том, может ли газовое эмбарго расколоть Евросоюз, Нехаммер сказал, что не верит в это. "Мы примем решение о дополнительных санкциях против России, потому что хотим показать, что в Евросоюзе есть единство, что эта война (в Украине - ред.) должна закончиться", - добавил он.