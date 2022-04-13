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Австрія заявила про неможливість відмовитися від російського газу "прямо зараз"

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Відень, Середа 13 квітня 2022 18:06
Австрія заявила про неможливість відмовитися від російського газу "прямо зараз" Фото: австрійський канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його країна не може відмовитися від російського газу "прямо зараз". Він додав, що санкції проти Росії повинні завдавати Москві більшої шкоди, ніж Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нехаммера телеканалу CNN.

"Австрія не самотня з цим аргументом проти газового ембарго", - сказав Нехаммер.

При цьому канцлер заявив, що Австрія "твердо стоїть на боці" країн Євросоюзу в питанні санкцій проти Росії. Однак, за його словами, обмеження повинні нашкодити Москві більше, ніж ЄС.

"НАФТА вже зараз обговорюється в Єврокомісії і в Раді ЄС. Газове питання окреме, знаєте, це не тільки позиція Австрії, це і позиція Німеччини, Угорщини чи Болгарії, наприклад, тому що ми залежимо від газу", - уточнив канцлер.

На питання про те, чи може газове ембарго розколоти Євросоюз, Нехаммер сказав, що не вірить в це. "Ми приймемо рішення про додаткові санкції проти Росії, тому що хочемо показати, що в Євросоюзі є єдність, що ця війна (в Україні - ред.) повинна закінчитися", - додав він.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила про готовність повністю відмовитися від російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. При цьому Берлін поки не готовий обійтися без газу з Росії. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна "Час для ембарго. Або коли Німеччина перестане купувати газ у Росії".

Зазначимо, деякі країни ЄС виступають проти введення ембарго на імпорт російської нафти.

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