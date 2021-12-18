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Австрия закрывает границы для невакцинированных: названы условия для въезда в страну

Новина українською →
Австрия, Суббота 18 декабря 2021 04:43
Австрия закрывает границы для невакцинированных: названы условия для въезда в страну Фото: Австрия закрывает границы для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Австрия для сдерживания распространение штамма "Омикрон" с 20 декабря меняет условия въезда в страну и закрывает границы для невакцинированных от COVID-19. Стали известны условия въезда в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Республике Австрия.

"Теперь въезд возможен только для вакцинированных лиц и лиц, имеющих сертификат об излечении, при условии предоставления обеими категориями лиц дополнительно отрицательного ПЦР-теста (сделанного максимум за 72 часа)", - говорится в сообщении.

Въезд с последующей самоизоляцией возможен только гражданам Австрии, гражданам ЕС и лицам, имеющим разрешение на проживание в Австрии. В таком случае предусмотрена обязательная онлайн-регистрация, необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на 5 день, если тест будет отрицательным.

Указанные ограничения, как исключение, не применяются к беременным женщинам, лицам, которым противопоказана вакцинация (при наличии врачебного подтверждения) и детям до 6 лет.

"Итак, с туристической или бизнес-целью невакцинированным въезд пока невозможен", - отмечают в посольстве.

Ранее мы писали, что в Австрии определили размер штрафов для невакцинированных: платить будут ежеквартально.

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