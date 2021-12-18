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Австрія закриває кордони для невакцинованих: названі умови для в'їзду в країну

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Австрія, Субота 18 грудня 2021 04:43
Австрія закриває кордони для невакцинованих: названі умови для в'їзду в країну Фото: Австрія закриває кордони для невакцинованих (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Австрія для стримування поширення штаму "Омікрон" з 20 грудня змінює умови в'їзду в країну і закриває кордони для невакцинованих від COVID-19. Стали відомі умови в'їзду в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Республіці Австрія.

"Тепер в'їзд можливий тільки для вакцинованих осіб та осіб, які мають сертифікат про лікування, за умови надання обома категоріями осіб додатково негативного ПЛР-тесту (зробленого максимум за 72 години)", - йдеться в повідомленні.

В'їзд з подальшою самоізоляцією можливий тільки громадянам Австрії, громадянам ЄС та особам, які мають дозвіл на проживання в Австрії. В такому випадку передбачена обов'язкова онлайн-реєстрація, необхідність здачі тесту і можливість припинення карантину на 5 день, якщо тест буде негативним.

Зазначені обмеження, як виняток, не застосовуються до вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (при наявності лікарського підтвердження) і дітям до 6 років.

"Отже, з туристичною або бізнес-метою невакцинованим в'їзд поки неможливий", - зазначають у посольстві.

Раніше ми писали, що в Австрії визначили розмір штрафів для невакцинованих: платитимуть щоквартально.

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