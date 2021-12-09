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В Австрии определили размер штрафов для невакцинированных: платить будут ежеквартально

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Вена, Четверг 09 декабря 2021 15:57
В Австрии определили размер штрафов для невакцинированных: платить будут ежеквартально Фото: в Австрии определили размер штрафов для невакцинированных (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Австрии определилось с размерами штрафов за отказ от обязательной вакцинации против коронавируса. Непривитым придется платить до 3,6 тысячи евро каждые три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Salzburger Nachricht.

Как заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, раз в три месяца будут назначаться дни вакцинации против коронавируса. Тем, кто не зарегистрируется, грозит штраф до 3,6 тысячи евро с учетом доходов.

В качестве альтернативы максимальной сумме предусматривается сокращенная процедура рассмотрения административного дела. В этом случае штраф составит до 600 евро.

При этом министр уточнил, что денежные штрафы не будут заменяться лишением свободы. Мюкштайн добавил, что обязательная вакцинация не распространяется на следующие категории:

  • дети до 14 лет;
  • беременные;
  • люди с противопоказаниями к вакцинации;
  • выздоровевшие от COVID-19 не более 180 дней назад.

Напомним, в Австрии с 1 февраля 2022 года вступает в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса.

Отметим, ранее австрийские СМИ писали, что в Австрии хотят сажать в тюрьму за отказ от вакцинации или наказывать штрафом 7,2 тысячи евро.

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Австрия Коронавирус Вакцинация
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