В Австрии определили размер штрафов для невакцинированных: платить будут ежеквартально

Правительство Австрии определилось с размерами штрафов за отказ от обязательной вакцинации против коронавируса. Непривитым придется платить до 3,6 тысячи евро каждые три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Salzburger Nachricht .

Как заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, раз в три месяца будут назначаться дни вакцинации против коронавируса. Тем, кто не зарегистрируется, грозит штраф до 3,6 тысячи евро с учетом доходов.

В качестве альтернативы максимальной сумме предусматривается сокращенная процедура рассмотрения административного дела. В этом случае штраф составит до 600 евро.

При этом министр уточнил, что денежные штрафы не будут заменяться лишением свободы. Мюкштайн добавил, что обязательная вакцинация не распространяется на следующие категории: