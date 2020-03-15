Австрия закроет авиасообщение с Украиной

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orf.

Также, выступая на заседании Национального совета Австрии, Курц сообщил о запрете въезда в страну иностранцам с Украины, России, Великобритании и Нидерландов. Ограничения вводятся в рамках дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что запрет въезда гражданам Украины в Австрию будет введен с полуночи вторника, 17 марта.

Кроме того, со вторника в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки. Продолжат работать только продуктовые и табачные магазины, а также аптеки.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в связи с пандемией коронавируса на 2 недели закрывается контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". С понедельника, 16 марта, пересечение КПВВ будет запрещено в обоих направлениях.

Как писало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин. С полуночи 16 марта Украина закрывает границы для иностранцев, а со вторника, 17 марта, будет полностью прекращено авиасообщение и пассажирские перевозки.