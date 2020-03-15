Иллюстративное фото (facebook.com/odalug)

С 16 марта запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели в связи с карантином в Украине из-за пандемии коронавируса, верификация будет отсрочена. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в своем Facebook.

Указано, что пересечение КПВВ запрещается в обоих направлениях с 16 марта.

"С 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда с временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях", - указано в сообщении.

При этом исключение по поводу возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированных регионы только для граждан, которые там проживают.

"Ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс.чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

По его словам, гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Подчеркнем, согласно решению правительства, временному закрытию в Луганской области подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный/пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

Кроме того, в перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевке (Новопсковский район).

Как писало РБК-Украина ранее, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.

Подчеркнем, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение и пассажирские перевозки.