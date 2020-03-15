Австрія закриє авіасполучення з Україною

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orf.

Також, виступаючи на засіданні Національної ради Австрії, Курц повідомив про заборону в'їзду в країну іноземцям з України, Росії, Британії та Нідерландів. Обмеження вводяться у рамках додаткових заходів з боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що заборону в'їзду громадянам України в Австрію буде введено з опівночі вівторка, 17 березня.

Крім того, з вівторка в країні припинять роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики. Продовжать працювати лише продуктові та тютюнові магазини, а також аптеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі у зв'язку з пандемією коронавірусу на 2 тижні закривається контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". З понеділка, 16 березня, перетин КПВВ буде заборонено в обох напрямках.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня по 3 квітня в Україні було введено карантин. З опівночі 16 березня Україна закриває кордони для іноземців, а з вівторка, 17 березня, буде повністю припинено авіасполучення та пасажирські перевезення.