Австрия закрывает последний центр для приема беженцев из Украины

До конца года в Вене прекратит работу последний в Австрии центр для приема украинцев, которые бегут от войны. Причиной стало тяжелое положение приюта, который длительное время работал на пределе своих возможностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ORF .

Центр в Вене был последним в стране

Вена оставалась последней федеральной землей с собственным пунктом прибытия для украинцев после закрытия аналогичного центра в Форарльберге летом этого года.

За время работы Quartier Schlossberg помощь получили почти 9 тысяч украинцев. Они пользовались краткосрочным жильем, питанием, консультациями, а также поддержкой в регистрации, оформлении документов и переезде в другие федеральные земли.

Приютом руководит благотворительная организация Volkshilfe, она уже длительное время работает на пределе своих возможностей.

Финансирование и проблемы с ресурсами

Правительство Австрии выплачивало 190 евро одноразового пособия на человека, однако сумма с 2022 года не индексировалась и покрывала лишь часть расходов.

Городские власти Вены отметили, что эффективная работа центров возможна только при совместном участии всех уровней власти, однако "этого сделано мало". Федеральное МВД Австрии, ответственное за первичное размещение переселенцев, было проинформировано о закрытии центра.

Сколько украинцев остаются в Австрии

Сейчас в Вене в системе базового обеспечения находятся 10 786 украинцев, а всего в Австрии - около 30 тысяч.

Закрытие Quartier Schlossberg означает, что отныне украинские переселенцы в Вене будут получать помощь через общие социальные службы и другие программы поддержки, без отдельного пункта прибытия.