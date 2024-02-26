Австрія закликала почати переговори з РФ та залучити до цього БРІКС

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про необхідність сісти за стіл переговорів з Росією для припинення війни в Україні. Він вважає, що для цього можна залучити БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За словами Нехаммера, на третій рік повномасштабної війни в Україні необхідно зробити "більше", щоб припинити бойові дії. На його думку, необхідно почати перемовини та "залучити більше" інших держав, таких як Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка, які разом з Росією утворюють групу БРІКС.

"Ця поїздка не була дружнім візитом, навіть якщо вона ставить вас у роль апологета Путіна. Австрія завжди мала тверду позицію щодо конфлікту, а саме: Росія не повинна досягти успіху, але якщо це допоможе, я б знову полетіла до Москви", - сказав канцлер.

Канцлер стурбований тим, що агресивна війна Росії в Україні може перерости у велику війну між Сходом і Заходом - наприклад, якщо слідом за зброєю НАТО в Україні з'являться солдати НАТО.

"Втягування в повномасштабну війну не принесе нам більше безпеки", - сказав він.

Переговори з Росією

У грудні минулого року американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також посилав роком раніше - восени 2022 року.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві дійсно хочуть якнайшвидшого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема, на тему переговорів.

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