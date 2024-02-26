Австрия призвала начать переговоры с РФ и привлечь к этому БРИКС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости сесть за стол переговоров с Россией по прекращению войны в Украине. Он считает, что для этого можно привлечь БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По словам Нехаммера, на третий год полномасштабной войны в Украине необходимо совершить "больше", чтобы прекратить боевые действия. По его мнению, необходимо начать переговоры и привлечь больше других государств, таких как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, которые вместе с Россией образуют группу БРИКС.

"Эта поездка не была дружеским визитом, даже если она ставит вас в роль апологета Путина. Австрия всегда имела твердую позицию по поводу конфликта, а именно: Россия не должна добиться успеха, но если это поможет, я бы снова полетела в Москву", - сказал канцлер.

Канцлер обеспокоен тем, что агрессивная война России в Украине может перерасти в великую войну между Востоком и Западом – например, если вслед за оружием НАТО в Украине появятся солдаты НАТО.

"Втягивание в полномасштабную войну не принесет нам больше безопасности", – сказал он.

Переговоры с Россией

В декабре прошлого года американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что, по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее – осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.