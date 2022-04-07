Австрия высылает четырех российских дипломатов

Министерство иностранных дел Австрии приняло решение выслать из страны четырех российских дипломатов. Они должны выехать не позднее 12 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Австрии.

Сообщается, что Австрия лишила дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге. "Это связано с тем, что их деятельность не соответствовала со своим дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии с статья 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении. Указанных дипломатов просят покинуть страну не позднее 12 апреля.