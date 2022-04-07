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Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

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Відень, Четвер 07 квітня 2022 09:45
Австрія висилає чотирьох російських дипломатів Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (flickr com minoritenplatz)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство закордонних справ Австрії прийняло рішення вислати з країни чотирьох російських дипломатів. Вони мають виїхати не пізніше 12 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Австрії.

Повідомляється, що Австрія позбавила дипломатичного статусу трьох співробітників посольства Росії у Відні і одного співробітника генерального консульства в Зальцбурзі.

"Це пов'язано з тим, що їх діяльність не відповідала зі своїм дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться в повідомленні.

Зазначених дипломатів просять покинути країну не пізніше 12 квітня.

Нагадаємо, дипломатична війна з Росією триває по всій Європі. Напередодні Греція оголосила 12 співробітників російського посольства персонами нон грата.

До цього 10 російських дипломатів вислала Португалія. Також співробітників російських посольств і консульств висилають Іспанія, Італія, Данія, Франція, Німеччина, Литва, Словаччина, Швеція і Латвія.

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