Австрия выступает против "жесткого" выхода Британии из Евросоюза, - Курц

Курц оценил ход переговоров по Brexit как "неплохой"

Австрия выступает за избежание "жесткого" или беспорядочного выхода Великобритании из состава Европейского союза. Об этом сказал канцлер страны Себастьян Курц в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в пятницу, 27 июля, передает Reuters.

Встреча сторон состоялась в австрийском Зальцбурге. Курц подчеркнул во время встречи с Мэй, что надеется на поддержку тесных связей Австрии и ЕС с Великобританией после Brexit.

"С нашей точки зрения важно избежать жесткого Brexit. Я надеюсь, что мы сможем найти способ для этого, чтобы после этого шага отношения между Британией и Австрией и отношения между Британией и Евросоюзом оставались очень сильными, потому что нам это нужно", - подчеркнул Курц.

Он также оценил ход переговоров по Brexit как "неплохой".

"Переговоры относительно выхода Великобритании из Европейского союза продвигаются неплохо", - сказал Курц журналистам после встречи с Мэй.

Напомним, 17 июля 018 года стало известно, что кампания Vote Leave за выход Великобритании из Европейского союза нарушила лимиты расходов во время подготовки к референдуму в 2016 году.