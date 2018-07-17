В Британії виявили фінансові порушення в ході кампанії за Brexit

Кампанію Бориса Джонсона оштрафували за фінансові махінації перед референдумом

Кампанія Vote Leave за вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit) порушила ліміти витрат під час підготовки до референдуму в 2016 році. Про це заявила Виборча комісія Британії, передає Financial Times.

Повідомляється, що Виборча комісія виявила суттєві докази порушень з боку кампанії Vote Leave, яку офіційно підтримували політики Борис Джонсон, Майкл Гоув і лідер кампанії BeLeave Даррен Граймс. Зокрема, мова йде про спільну роботу між Vote Leave і BeLeave, яку намагалися приховати.

Зазначимо, Vote Leave перебуває під слідством з листопада після заяв про те, що кампанія витратила понад 600 тис. фунтів стерлінгів на онлайн-рекламу, спрямувавши гроші BeLeave - незареєстрованій кампанії щодо Brexit, межа витрат якої складала 10 тис. фунтів стерлінгів.

Згідно опублікованому сьогодні звіту, BeLeave витратила понад 675 тис. фунтів стерлінгів на аналітичну компанію AggregateIQ, щоб купити онлайн-рекламу "за єдиним планом з Vote Leave".

"Ці витрати мали бути оголошені Vote Leave. Це означає, що Vote Leave перевищила ліміт витрат у розмірі 7 млн фунтів стерлінгів майже на 500 тис. фунтів стерлінгів", - йдеться в доповіді.

В результаті, Vote Leave оштрафували на 61 тис., а лідера BeLeave Даррена Граймса - на 20 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попередила, що Brexit може не відбутися через спроби законодавців зірвати її план виходу з Європейського союзу.