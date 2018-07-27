Австрія виступає проти "жорсткого" виходу Британії з Євросоюзу, - Курц

Курц оцінив хід переговорів щодо Brexit як "непоганий"

Австрія виступає за уникнення "жорсткого" чи безладного виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу.Про це сказав канцлер країни Себастьян Курц у ході зустрічі з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей у п'ятницю, 27 липня, передає Reuters.

Зустріч сторін відбулась в австрійському Зальцбурзі. Курц наголосив під час зустрічі з Мей, що сподівається на підтримку тісних зв'язків Австрії та ЄС з Великою Британією після Brexit.

"З нашої точки зору важливо уникнути жорсткого Brexit. Я маю надію, що ми зможемо знайти спосіб для цього, щоб після цього кроку відносини між Британією і Австрією та відносини між Британією і Євросоюзом залишалися дуже сильними, тому що нам це потрібно", - підкреслив Курц.

Він також оцінив хід переговорів щодо Brexit як "непоганий".

"Переговори щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу просуваються непогано", - сказав Курц журналістам після зустрічі з Мей.

Нагадаємо, 17 липня 018 року стало відомо, що кампанія Vote Leave за вихід Великої Британії з Європейського союзу порушила ліміти витрат під час підготовки до референдуму в 2016 році.