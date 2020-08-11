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США одобрили высылку российских дипломатов из Словакии

Вашингтон, Вторник 11 августа 2020 07:11
США одобрили высылку российских дипломатов из Словакии
Фото: флаг Словакии (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Словакия послала четкий сигнал РФ

Соединенные Штаты приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии. США назвали действия этой страны защитой от угроз, представляющих для ее суверенитета.

Об этом написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Она отметила, что в МИД Словакии послали ясный сигнал, что страна не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе.

Ранее внешнеполитической ведомство Словакии подтвердило высылку из страны трех российских дипломатов, агентство Bloomberg назвало причиной данных событий подозрение российских дипломатов в шпионаже. В МИД России заявили, что на это последует зеркальный ответ.

Напомним, ранее правительство Чехии приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые причастны к скандалу с угрозой отравления чешских политиков.

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