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Австрія увійшла до десятки найбільших інвесторів в економіку України

Новини » Політика    15.01.2019 - 17:01
Австрія увійшла до десятки найбільших інвесторів в економіку України
Фото: Вольфганг Соботка (flickr.com wsobotka)

Соботка заявив, що Австрія зацікавлена у стабільному розвитку України

Австрія є дев’ятим за величиною інвестором в економіку України. Про це заявив голова Національної ради республіки Австрія Вольфганг Соботка під час зустрічі зі спікером Верховної ради Андрієм Парубієм, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Австрія зацікавлена у стабільному та послідовному розвитку України.

"Австрія також інтенсивно підтримує економічний розвиток в Україні. Вона зацікавлена в тому, щоб країна стабільно і послідовно розвивалась. Австрія є дев'ятим за величиною іноземним інвестором в економіку України. Все це має служити покращенню рівня і впевненості людей у майбутньому житті", - повідомив Соботка.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в Австрії оголосили 2019-й роком України. Спікер Ради підкреслив, що Австрія підтримує Україну протягом останніх п'яти років.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з канцлером Австрії Себастіаном Курц, у ході якої обговорювалися україно-австрійські двосторонні відносини і допомога Австрії Україні.

Крім того, Курц також заявляв у кінці листопада минулого року, що Австрія буде підтримувати санкції Європейського союзу проти Росії.

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