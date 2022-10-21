Австрія виступає за передачу Україні російських активів після рішення суду

Рішення про передачу заморожених російських активів для допомоги Україні має бути прийнято в судовому порядку, питання також обговорюється на рівні міністрів юстиції Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Австрії Карла Нехаммера, яку приводить видання OE24.
"Австрія займає однозначну правову позицію. Одна справа - конфіскація, інше - застосування конфіскованих активів", - сказав канцлер
За його словами, для цього потрібно рішення суду в тій чи іншій формі.
"Європа зобов'язана дотримуватися принципу права верховенства. У Раді міністрів юстиції обговорюється, як вирішити питання", - додав Нехаммер.
Нагадаємо, що ЄС хоче використати заморожені активи Росії на відновлення України.
Раніше стало відомо, що ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України.
До кінця року має з'явитися реальний механізм передачі заморожених активів Росії, незабаром з’являться реальні рішення конфіскації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.