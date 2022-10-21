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Австрия выступает за передачу Украине российских активов после решения суда

Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке, также обсуждается вопрос на уровне министров юстиции Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, которое приводит издание OE24.

"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело – конфискация, другое – применение конфискованных активов", – сказал канцлер.

По его словам, для этого требуется решение суда в той или иной форме.

"Европа обязана соблюдать принцип права верховенства. В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - добавил Нехаммер.

Напомним, что ЕС хочет использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает схему передачи активов РФ на восстановление Украины.

К концу года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов России, в скором времени появятся реальные решения по конфискации.

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