Австрия выступает за передачу Украине российских активов после решения суда

Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке, также обсуждается вопрос на уровне министров юстиции Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, которое приводит издание OE24.
"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело – конфискация, другое – применение конфискованных активов", – сказал канцлер.
По его словам, для этого требуется решение суда в той или иной форме.
"Европа обязана соблюдать принцип права верховенства. В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - добавил Нехаммер.
Напомним, что ЕС хочет использовать замороженные активы России для восстановления Украины.
Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает схему передачи активов РФ на восстановление Украины.
К концу года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов России, в скором времени появятся реальные решения по конфискации.
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