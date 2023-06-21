Австрія відновлює сполучення Відень-Чоп: названо дату

Завдяки операційним змінам у розподілі рухомого складу Австрійських залізниць, безпересадковий вагон відсьогодні відновить курсування на маршруті Відень - Чоп (відправлення з Відня о 16:42, прибуття у Чоп о 02:28), а від завтра - на зворотному маршруті Чоп - Відень.

За даними "Укрзалізниці" розклад руху без змін: відправлення з Чопа о 03:28, прибуття до Відня об 11:21.

Чому потяг не курсував

Вчора в результаті проведення технічного обслуговування рухомого складу представники австрійської залізниці оголосили про термінове скасування безпересадкового вагона №430 Чоп - Відень - Чоп.

Нагадаємо, УЗ запустила перший тестовий потяг, який прямував євроколією із Польщі до Рава-Руської.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що українці тепер можуть повернути кошти за білети в купе і плацкарти.

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