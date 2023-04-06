ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрзалізниця" запустила перший рейс ще одного міжнародного потягу

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 квітня 2023 16:37
"Укрзалізниця" запустила перший рейс ще одного міжнародного потягу Фото: "Укрзалізниця" запустила перший рейс ще одного міжнародного потягу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 6 квітня, "Укрзалізниця" запустила перший тестовий потяг, який прямував євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Першим потягом проїхались залізничники разом із міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком та віцепрем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

В "Укрзалізниці" зауважили, що для пасажирів сполучення планується відкрити влітку. По Рава-Руській буде організовано зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.

Окрім цього у майбутньому планують подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

Фото: "Укрзалізниця" запустила перший рейс ще одного міжнародного потягу (t.me/UkrzalInfo)

Раніше повідомлялось, що в Україні почали будувати першу європейську залізничну колію, щоб запустити прямі поїзди з українських міст до Варшави.

На українсько-молдовському кордоні у вівторок, 4 квітня, запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення.

"Укрзалізниця" планує додаткові рейси до Великодня й травневих свят. Запроваджує курсування низки потягів на свята з Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Кордон з Україною потяг Польща
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів