Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в заседания ПАСЕ

Австрия одобрила визы для членов российской делегации в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) несмотря на то, что все они находятся в санкционных списках Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard и "Укринформ" .

Австрия "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.

По данным Der Standard, все заявленные на сегодня члены делегации из России находятся в санкционных списках Европейского союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.

Министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали визы, и объяснило, что это является "юридическим обязательством со стороны Австрии как принимающего государства".

Относительно того, что большинство членов делегации россиян ПА ОБСЕ находятся в санкционном списке Евросоюза, в МИД Австрии заявили, что "санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев - то есть для государств со штаб-квартирами ОБСЕ и международных организаций".

"В этой связи мы, конечно, заранее тесно консультируемся с нашими партнерами (в том числе и с Украиной) и информируем их о процедуре", - добавили в австрийском МИД.

В ведомстве отметили, что в этих случаях "разрешение на въезд будет действительно исключительно для участия в заседании организации, которое начнется 23 февраля и завершится 24 февраля 2023 года".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Одной из тем обсуждений явилось гуманитарное сотрудничество между странами.

По словам Ван дер Беллена, Австрия будет всеми возможными способами поддерживать "формулу мира" Украины для урегулирования войны с Россией.

Кроме того, Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Денежные средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.

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