Австрия усиливает карантин со следующей недели

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Сегодня, 17 сентября, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об усилении карантина в стране со следующей недели. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, в Австрии с 21 сентября будет запрещено собираться в закрытых помещениях компаниями более чем 10 человек. Рестораны и бары должны будут обслуживать клиентов только за столиками, а "масочный режим" распространяется также на рынки.

"Это болезненные ограничения, но они необходимы для того, чтобы, надеюсь, избежать второго жесткого карантина", - отметил канцлер.

Напомним, Курц заявил, что Австрия переживает начало второй волны коронавирусных инфекций.

Также ранее из-за увеличения числа заражений коронавирусом в Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах.

Кроме этого, с 22 июля в Австрии ввели масочный режим в общественных местах.