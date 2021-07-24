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Австрия усилит охрану границ из-за наплыва мигрантов

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Вена, Суббота 24 июля 2021 22:49
Австрия усилит охрану границ из-за наплыва мигрантов Фото: Австрия усилит защиту своих границ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Австрия планирует направить около 400 военных на южную и восточную границу. Они должны усилить борьбу с потоком нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийский телеканал ORF.

По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, политика Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам якобы провалилась.

"Из-за растущего количества незаконных попыток пересечь границу мы вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией", - добавила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

По данным ORF, за 2020 год на попытке незаконного пересечения границы в Австрии задержали 22 тысяч человек, тогда как за I полугодие 2021 - уже 16 тысяч. На данный момент на австрийской границе уже находятся около 1 000 солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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Австрия нелегалы Мигранты
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