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Австрія посилить охорону кордонів через наплив мігрантів

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Відень, Субота 24 липня 2021 22:49
Австрія посилить охорону кордонів через наплив мігрантів Фото: Австрія посилить захист своїх кордонів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Австрія планує направити близько 400 військових на південний і східний кордон. Вони повинні посилити боротьбу з потоком нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійський телеканал ORF.

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Карла Нехаммера, політика Євросоюзу з надання притулку мігрантам нібито провалилася.

"Через зростаючу кількість незаконних спроб перетнути кордон ми змушені значно зміцнити сили на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Словенією", - додала міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер.

За даними ORF, за 2020 рік на спробі незаконного перетину кордону в Австрії затримали 22 тисяч осіб, тоді як за I півріччя 2021 - вже 16 тисяч. На даний момент на австрійському кордоні вже знаходяться близько 1 000 солдатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія відправить Литві колючий дріт для забору на кордоні з Білоруссю для боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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Австрія нелегалы Мігранти
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