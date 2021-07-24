Эстония отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью

Эстония намерена отправить Литве беспилотники и колючую проволоку для строительства забора на границе с Беларусью. Ожидается, что такая помощь поможет в борьбе с наплывом нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR .

Сообщается, что министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал отправить в Литву три беспилотника и 100 километров колючей проволоки.

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - заявил он в телефонной беседе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Он также добавил, что в августе Таллинн предоставит Литве три беспилотных летательных аппарата, "чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе". Помощь будет безвозмездной.