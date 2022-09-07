ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австрия собирается заморозить цены на электроэнергию

Новина українською →
Австрия, Среда 07 сентября 2022 19:09
Австрия собирается заморозить цены на электроэнергию Фото: Австрия собирается заморозить цены на электроэнергию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Австрийское правительство объявило о планах ограничить расходы на электроэнергию с декабря, чтобы преодолеть рост цен на энергоносители, частично вызванный вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Канцлер Карл Нехаммер перед заседанием Совета министров отметил, что лимит цены эффективен для примерно 80% среднего потребления домохозяйств и значительно тормозит рост расходов. За потребление свыше 2900 кВт/ч нужно платить рыночную цену. По его словам, это также создает стимул для экономии электроэнергии.

Ожидается, что замораживание расходов на электроэнергию вступит в силу с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года и сократит расходы домохозяйств в среднем от 500 евро в год.

Нехаммер отметил, что правительство собирается принять план в парламенте как можно скорее. Вероятно, это случится в октябре.

Напомним, Еврокомиссия планирует ограничить цены на электроэнергию, которая производится негазифицированными производителями, до 200 евро за мегаватт/час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Электроэнергия
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО