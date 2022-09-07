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Австрія збирається заморозити ціни на електроенергію

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Австрія, Середа 07 вересня 2022 19:09
Австрія збирається заморозити ціни на електроенергію Фото: Австрія збирається заморозити ціни на електроенергію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Австрійський уряд оголосив про плани обмежити витрати на електроенергію з грудня, аби подолати зростання цін на енергоносії, частково спричинене вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Канцлер Карл Нехаммер перед засіданням Ради міністрів зазначив, що ліміт ціни ефективний для приблизно 80% середнього споживання домогосподарств та значно гальмує зростання витрат. За споживання понад 2900 кВт/год потрібно сплачувати ринкову ціну. За його словами, це також створює стимул для економії електроенергії.

Очікується, що заморожування витрат на електроенергію набуде чинності з 1 грудня і діятиме до 30 червня 2024 року та скоротить витрати домогосподарств в середньому від 500 євро на рік.

Нехаммер зазначив, що уряд збирається прийняти план у парламенті якомога швидше. Ймовірно, це трапиться у жовтні.

Нагадаємо, Єврокомісія планує обмеженити ціни на електроенергію, яка виробляється негазифікованими виробниками, до 200 євро за мегават/годину.

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Австралия Електроенергія
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