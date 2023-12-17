Австрія розблокувала новий пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Зазначається, що Австрія наполягала на виключенні банку з українського списку "міжнародних спонсорів війни". Це мало мотивувати компанії, що ведуть бізнес у Росії та підтримують армію агресора у вигляді сплати податків.

"Австрійське застереження щодо санкцій скасоване", - зазначив агентству один з євродипломатів.

"Чорний список" не має юридичної сили, однак він має символічне значення - посилити тиск громадськості на Raiffeisen з вимогою піти з Росії. Раніше австрійський банк заявив про готовність зробити такий крок, але цього досі не сталося.

У Росії діє платіжна система Raiffeisen Bank International, що надає послуги сотням компаній. Після посилення тиску міжнародних регуляторів, група заявила про намір продати свій бізнес на території агресора.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ

Європейська комісія 15 листопада подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Пропонувалося запровадити обмежувальні заходи щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт російських алмазів, а також заходи щодо зростання цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Блокування Австрією нового пакету санкцій проти РФ

Посли ЄС 12 грудня не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії.

Ухваленню рішення зашкодила Австрія - уряд країни вимагає від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International з переліку міжнародних спонсорів війни.

Днями повідомлялося, що Відень продовжує блокувати 12-й пакет антиросійських санкцій. Одночасно країна веде переговори, щоб змусити Київ виключити австрійський Raiffeisen Bank з реєстру спонсорів війни.

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