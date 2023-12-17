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Австрия разблокировала новый пакет санкций против России, - СМИ

Фото: Австрия согласилась не блокировать новый пакет евросанкций против России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Австрия одобрила 12-й пакет санкций ЕС против Российской Федерации после того, как Украина исключила из "черного списка" банковскую группу Raiffeisen Bank International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Австрия настаивала на исключении банка из украинского списка "международных спонсоров войны". Это имело целью мотивировать компании, которые ведут бизнес в России и поддерживают армию агрессора в виде уплаты налогов.

"Австрийское предостережение о санкциях отменено", - сообщил агентству один из евродипломатов.

"Черный список" не имеет юридической силы, но имеет символическое значение - усилить давление общественности на Raiffeisen с требованием уйти из России. Ранее австрийский банк заявил о готовности сделать такой шаг, но этого до сих пор не произошло.

В России действует платежная система Raiffeisen Bank International, которая предоставляет услуги сотням компаний. После усиления давления международных регуляторов, группа заявила о намерении продать свой бизнес на территории агрессора.

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ

Европейская комиссия 15 ноября представила Совету ЕС предложения касательно 12-го пакета санкций против Российской Федерации. Предлагалось ввести ограничительные меры в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт российских алмазов, а также меры касательно повышения цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Блокирование Австрией нового пакета санкций против РФ

Послы ЕС 12 декабря не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

Принятию решения помешала Австрия - правительство страны требует от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны.

На днях сообщалось, что Вена продолжает блокировать 12-й пакет антироссийских санкций. Одновременно страна ведет переговоры, чтобы заставить Киев исключить австрийский Raiffeisen Bank из реестра спонсоров войны.

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