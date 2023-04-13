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Австрія пропонує заборонити китайські системи штучного інтелекту в ЄС

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Четвер 13 квітня 2023 17:14
Австрія пропонує заборонити китайські системи штучного інтелекту в ЄС Фото: Державний секретар з цифровізації та телекому Австрії Флоріан Турскі (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія закликає Єврокомісію розглянути можливість заборони китайських систем генеративного штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря з цифровізації та телекому Австрії Флоріана Турскі, яку приводить Kleine Zeitung.

Також країна закликає Єврокомісію оперативно підготувати загальноєвропейський регламент регулювання штучного інтелекту.

"Заява Китаю про те, що він регулюватиме штучний інтелект на основі ідеологічних стандартів, є небезпечною з точки зору демократичної політики", - сказав Турскі.

За його словами, штучний інтелект не повинен слідувати будь-якій ідеології, встановленій державою. Якщо цей новий китайський регламент з'явиться і буде реалізований, на його думку, необхідно виключити системи штучного інтелекту, створені в Китаї, на ринку ЄС та заборонити їх у Європі.

Він додав, що Австрія проведе переговори з усіма зацікавленими сторонами для прояснення своєї позиції з цього питання.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість розробки регулюючих норм для штучного інтелекту, щоб унеможливити його використання для поширення дезінформації.

Компанія Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.

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