Австрия предлагает запретить китайские системы искусственного интеллекта в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря по цифровизации и телекому Австрии Флориана Турски, которое приводит Kleine Zeitung.

Также страна призывает Еврокомиссию оперативно подготовить общеевропейский регламент регулирования искусственного интеллекта.

"Заявление Китая о том, что он будет регулировать искусственный интеллект на основе идеологических стандартов, опасно с точки зрения демократической политики", - сказал Турски.

По его словам, искусственный интеллект не должен следовать какой-либо идеологии, установленной государством. Если новый китайский регламент появится и будет реализован, по его мнению, необходимо исключить системы искусственного интеллекта, созданные в Китае, на рынке ЕС и запретить их в Европе.

Он добавил, что Австрия проведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами для прояснения своей позиции по этому вопросу.