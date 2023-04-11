У Китаї показали власний аналог СhatGPT: що може і де з'явиться
Компанія Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що нову розробку планується інтегрувати у всі бізнес-додатки компанії у найближчому майбутньому.
Спочатку мовна панель буде інтегрована в DingTalk, програму Alibaba для обміну повідомленнями, і її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів та складання бізнес-пропозицій.
Вона також буде додана до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba і в торговий майданчик AliExpress.
"Ми знаходимося на технологічному вододілі, зумовленому генеративним штучним інтелектом та хмарними обчисленнями, і підприємства у всіх секторах почали використовувати інтелектуальну трансформацію, щоб бути на крок попереду", - заявив генеральний директор компанії Даніель Чжан.
Після презентації акції Alibaba зросли на 3% на торгах. Alibaba Cloud також планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні моделі, що настроюються.
Нагадаємо, що з 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому за підтримки української мови. Він є статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів.
Пізніше стало відомо, що Google планує додати до пошуку свій аналог ChatGPT. На думку компанії, чат із штучним інтелектом для компанії – це спосіб розширити пошуковий бізнес.
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