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У Китаї показали власний аналог СhatGPT: що може і де з'явиться

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 11 квітня 2023 07:35
У Китаї показали власний аналог СhatGPT: що може і де з'явиться Фото: Alibaba показала свій аналог СhatGPT (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що нову розробку планується інтегрувати у всі бізнес-додатки компанії у найближчому майбутньому.

Спочатку мовна панель буде інтегрована в DingTalk, програму Alibaba для обміну повідомленнями, і її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів та складання бізнес-пропозицій.

Вона також буде додана до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba і в торговий майданчик AliExpress.

"Ми знаходимося на технологічному вододілі, зумовленому генеративним штучним інтелектом та хмарними обчисленнями, і підприємства у всіх секторах почали використовувати інтелектуальну трансформацію, щоб бути на крок попереду", - заявив генеральний директор компанії Даніель Чжан.

Після презентації акції Alibaba зросли на 3% на торгах. Alibaba Cloud також планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні моделі, що настроюються.

Нагадаємо, що з 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому за підтримки української мови. Він є статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів.

Пізніше стало відомо, що Google планує додати до пошуку свій аналог ChatGPT. На думку компанії, чат із штучним інтелектом для компанії – це спосіб розширити пошуковий бізнес.

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Штучний інтелект Alibaba
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