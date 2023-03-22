UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австрія продовжить послаблювати зв'язки та скоротить імпорт газу із РФ, - МЗС

Фото: Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія послабить свої зв'язки з Росією, але це не може відбутись за одну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, яку приводить Reuters.

"Думати, що Росії більше не буде і що ми можемо розійтися у всіх сферах - це помилка. Хоча Австрія планує послабити свої зв'язки із РФ", - заявив міністр.

Зазначається, що Австрія, як і раніше, імпортує російський газ, хоча й прагне скоротити його найближчими роками.

Reuters повідомляє, що деякі австрійські офіційні особи мають надію на швидке завершення війни та повернення до більш нормальних відносин з Росією.

Також міністр зазначив, що австрійські компанії повинні дотримуватись австрійських правил, частиною яких є санкції Європейського союзу. Шалленберг підтримує дотримання існуючих санкцій, а не введення додаткових обмежень. За його словами, потрібен час, щоб побачити ефект від введених пакетів санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Однією з тем обговорень стало посилення допомоги Україні.

Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг закликав країни, що розвиваються, підтримати Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвстріяСанкції проти РосіїВійна в Україні