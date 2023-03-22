Австрія продовжить послаблювати зв'язки та скоротить імпорт газу із РФ, - МЗС

"Думати, що Росії більше не буде і що ми можемо розійтися у всіх сферах - це помилка. Хоча Австрія планує послабити свої зв'язки із РФ", - заявив міністр.

Зазначається, що Австрія, як і раніше, імпортує російський газ, хоча й прагне скоротити його найближчими роками.

Reuters повідомляє, що деякі австрійські офіційні особи мають надію на швидке завершення війни та повернення до більш нормальних відносин з Росією.

Також міністр зазначив, що австрійські компанії повинні дотримуватись австрійських правил, частиною яких є санкції Європейського союзу. Шалленберг підтримує дотримання існуючих санкцій, а не введення додаткових обмежень. За його словами, потрібен час, щоб побачити ефект від введених пакетів санкцій проти РФ.