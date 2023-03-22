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Австрия продолжит ослаблять связи и сократит импорт газа из РФ, - МИД

Фото: Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия ослабит свои связи с Россией, но это не может произойти в одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, которое приводит Reuters.

"Думать, что России больше не будет и что мы можем разойтись во всех сферах - это ошибка. Хотя Австрия планирует ослабить свои связи с РФ", - заявил министр.

Отмечается, что Австрия по-прежнему импортирует российский газ, хотя и стремится сократить его в ближайшие годы.

Reuters сообщает, что некоторые австрийские официальные лица надеются на скорое завершение войны и возвращение к более нормальным отношениям с Россией.

Также министр отметил, что австрийские компании должны соблюдать австрийские правила, частью которых являются санкции Европейского союза. Шалленберг поддерживает соблюдение существующих санкций, а не введение дополнительных ограничений. По его словам, нужно время, чтобы увидеть эффект от введенных пакетов санкций против РФ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Одной из тем обсуждений стало усиление помощи Украине.

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность в России.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал развивающиеся страны поддержать Украину.

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