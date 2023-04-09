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Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України

Фото: Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України (facebook.com innenministerium)
Автор: Каріна Левицька

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень тимчасового захисту для громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи", - повідомили в Мінреінтеграції.

За їх даними, відповідний орган в Австрії відправить нове посвідчення рекомендованим листом за місцем реєстрації особи.

Проте в міністерстві попередили, що у випадку, якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

"Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше уряд Італії продовжив термін тимчасового захисту українських біженців до 3 березня 2023 року. Загалом від початку війни до країни прибули 170 тисяч українців.

Також ми писали, що Норвегія автоматично подовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.

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